На пути в Бухарест задержали 20 человек с арсеналом оружия

Румынская полиция задержала группу с оружием на фоне политической напряженности в Бухаресте.

Источник фото: Politico

В Румынии полиция задержала 20 человек, которые направлялись в Бухарест с арсеналом оружия. Инцидент произошел на выходных после отмены второго тура президентских выборов, что привело к обострению ситуации в стране. Об этом сообщает Politico.

Среди задержанных - Горациу Потра, политик и бывший лидер группы наемников, действовавшей в Африке. В его автомобиле марки «Мерседес» правоохранители обнаружили пистолет, ножи, другое оружие и наличные в пяти валютах.

По информации местных СМИ, группа, которую якобы координировал Потра, забронировала гостиницы вблизи Университетской площади Бухареста. Их целью могла быть дестабилизация протестов против ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску. Также сообщается, что задержанные имели список политиков и журналистов, которых, вероятно, планировали запугивать. Эту информацию официальные власти пока не подтвердили.

Адвокат Потры заявил, что его клиента задержали по обвинению в хранении оружия и подстрекательстве к насилию из-за сообщения в Facebook. Он отрицает какую-либо связь Потры с Келином Джорджеску.

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