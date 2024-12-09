На Киевщине автомобиль столкнулся с маршруткой – есть пострадавшие и госпитализированные

В результате аварии телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров маршрутки.

В Киевской области произошло ДТП с пострадавшими на Бучанщине. Как сообщили в полиции области, 8 декабря в 19:13 правоохранители получили сообщение об аварии, которая произошла на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи города Буча.

Предварительно правоохранители установили, что 22-летний водитель Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes.

В результате аварии телесные повреждения получили 47-летний водитель и пять пассажиров маршрутки, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение.

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП по ч. 1 ст. 286 УКУ.

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