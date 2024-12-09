Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине автомобиль столкнулся с маршруткой – есть пострадавшие и госпитализированные

21:03, 9 декабря 2024
В результате аварии телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров маршрутки.
На Киевщине автомобиль столкнулся с маршруткой – есть пострадавшие и госпитализированные
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области произошло ДТП с пострадавшими на Бучанщине. Как сообщили в полиции области, 8 декабря в 19:13 правоохранители получили сообщение об аварии, которая произошла на автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи города Буча.

Предварительно правоохранители установили, что 22-летний водитель Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes.

В результате аварии телесные повреждения получили 47-летний водитель и пять пассажиров маршрутки, двое из которых были госпитализированы в медицинское учреждение.

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП по ч. 1 ст. 286 УКУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Киевская область досудебное расследование автомобиль транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Требование набирать 75% баллов за IQ-тест, а также необходимость сдавать экзамен по всем видам судебной специализации для участников отбора на должности судей отменены – Президент подписал закон

Изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части особенностей сдачи квалификационного экзамена стали реальностью.

Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Конкурс на должности судей КСУ по квоте Съезда судей – когда можно подавать документы

Документы для участия в конкурсе на должности двух судей КСУ по квоте Съезда судей можно подать с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

В Секретариате ВККС появился временный руководитель

Тарас Нешик вернулся к работе в Секретариате ВККС.

Вопрос о порядке подтверждения полномочий адвоката, о котором отсутствуют данные в ЕРАУ, передан на рассмотрение Объединенной палаты КГС

По мнению коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, наличие или отсутствие сведений об адвокате в ЕРАУ не является предпосылкой возможности осуществлять полномочия адвоката как представителя в суде.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео