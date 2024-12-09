На Київщині автомобіль зіткнувся з маршруткою – є постраждалі та госпіталізовані

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій та п'ять пасажирів маршрутки.

У Київській області сталася ДТП з потерпілими на Бучанщині. Як повідомили у поліції області, 8 грудня о 19:13 годині правоохоронці отримали повідомлення про аварію, яка сталася на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, поблизу міста Буча.

Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій Hyundai, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з маршрутним автобусом Mercedes.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 47-річний водій та п'ять пасажирів маршрутки, двох з яких було госпіталізовано до медичного закладу.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом ДТП за ч. 1 ст. 286 ККУ.

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