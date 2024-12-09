З 1 січня зміняться правила ввезення автомобілів в Україну — які машини будуть під забороною

В Україні суттєво обмежать кількість авто, які можна буде пригнати з-за кордону.

З 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові правила ввезення транспортних засобів. Нововведення суттєво обмежить перелік авто, які можна буде пригнати з-за кордону, пише Telegraf.

Зазначається, що зараз в Україну можна ввозити легкові автомобілі, що відповідають екологічному стандарту «Євро-2» і вище (тобто випущені після 1996 року), а з 1 січня 2025 року дозволеними будуть лише автомобілі стандарту «Євро-6» (випущені після 2015 року).

Нові правила стосуватимуться таких типів транспортних засобів:

сідлові тягачі для напівпричепів;

автобуси;

вантажівки;

спецтехніка (автокрани, евакуатори тощо);

нові легкові автомобілі, що проходять першу реєстрацію.

Вживані легкові автомобілі, які вже експлуатувалися і були зареєстровані, не підпадатимуть під нові правила.

Крім того, зміни не торкнуться електромобілів, оскільки вони не мають двигуна внутрішнього згоряння. Заборона не діятиме на автомобілі, які ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ.

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