С 1 января изменятся правила ввоза автомобилей в Украину – какие машины будут под запретом

В Украине существенно ограничат количество автомобилей, которые можно будет пригнать из-за границы.

С 1 января 2025 года в Украине вступят в силу новые правила ввоза транспортных средств. Нововведение существенно ограничит список автомобилей, которые можно будет пригнать из-за границы, пишет Telegraf.

Отмечается, что сейчас в Украину можно ввозить легковые автомобили, соответствующие экологическому стандарту «Евро-2» и выше (т.е. выпущенные после 1996 года), а с 1 января 2025 года разрешены только автомобили стандарта «Евро-6» (выпущены после 2015 года).

Новые правила будут касаться следующих типов транспортных средств:

седельные тягачи для полуприцепов;

автобусы;

грузовики;

спецтехника (автокраны, эвакуаторы и т.п.);

новые легковые автомобили, проходящие первую регистрацию.

Подержанные легковые автомобили, которые уже эксплуатировались и зарегистрированы, не будут подпадать под новые правила.

Кроме того, изменения не коснутся электромобилей, поскольку у них нет двигателя внутреннего сгорания. Запрет не будет действовать на автомобили, ввозимые в качестве гуманитарной помощи или для нужд ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.