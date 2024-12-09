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С 1 января изменятся правила ввоза автомобилей в Украину – какие машины будут под запретом

16:35, 9 декабря 2024
В Украине существенно ограничат количество автомобилей, которые можно будет пригнать из-за границы.
С 1 января изменятся правила ввоза автомобилей в Украину – какие машины будут под запретом
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С 1 января 2025 года в Украине вступят в силу новые правила ввоза транспортных средств. Нововведение существенно ограничит список автомобилей, которые можно будет пригнать из-за границы, пишет Telegraf.

Отмечается, что сейчас в Украину можно ввозить легковые автомобили, соответствующие экологическому стандарту «Евро-2» и выше (т.е. выпущенные после 1996 года), а с 1 января 2025 года разрешены только автомобили стандарта «Евро-6» (выпущены после 2015 года).

Новые правила будут касаться следующих типов транспортных средств:

  • седельные тягачи для полуприцепов;
  • автобусы;
  • грузовики;
  • спецтехника (автокраны, эвакуаторы и т.п.);
  • новые легковые автомобили, проходящие первую регистрацию.

Подержанные легковые автомобили, которые уже эксплуатировались и зарегистрированы, не будут подпадать под новые правила.  

Кроме того, изменения не коснутся электромобилей, поскольку у них нет двигателя внутреннего сгорания. Запрет не будет действовать на автомобили, ввозимые в качестве гуманитарной помощи или для нужд ВСУ.

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автомобиль

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