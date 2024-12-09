На шляху до Бухареста затримали 20 осіб з арсеналом зброї

Румунська поліція затримала групу зі зброєю на тлі політичної напруженості в Бухаресті.

Джерело фото: Politico

У Румунії поліція затримала 20 осіб, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї. Інцидент стався на вихідних після скасування другого туру президентських виборів, що спричинило загострення ситуації в країні. Про це повідомляє Politico.

Серед затриманих – Гораціу Потра, політик і колишній лідер групи найманців, що діяла в Африці. У його автомобілі марки «Мерседес» правоохоронці виявили пістолет, ножі, іншу зброю та готівку в п'яти валютах.

За інформацією місцевих ЗМІ, група, яку нібито координував Потра, забронювала готелі поблизу Університетської площі Бухареста. Їхньою метою могла бути дестабілізація протестів проти ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Також повідомляється, що затримані мали список політиків і журналістів, яких, ймовірно, планували залякувати. Цю інформацію офіційна влада поки не підтвердила.

Адвокат Потри заявив, що його клієнта затримали за звинуваченнями у зберіганні зброї та підбурюванні до насильства через допис у Facebook. Він заперечив будь-який зв'язок Потри з Келіном Джорджеску.

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