Роботу пропускних пунктів на кордоні з Молдовою відновили

Пункти пропуску працюють у штатному режимі.

На кордоні з Молдовою в пунктах пропуску відновилося оформлення громадян і транспорту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«О 16:15 пропускні операції у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою повністю відновлені.

Пункти пропуску працюють у штатному режимі», - заявили там.

Нагадаємо, що у ДПСУ попереджали про тимчасову зупинку пропускних операцій на кордоні з Молдовою через технічні несправності бази даних митниці сусідньої країни.

У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, було тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту.

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