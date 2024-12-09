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У Києві затримали молодиків, які за 1000 доларів підпалили авто військового ЗСУ

21:39, 9 грудня 2024
Молодики здійснили підпал у Святошинському районі, відгукнувшись на пропозицію «підробітку» в Інтернеті.
У Києві затримали молодиків, які за 1000 доларів підпалили авто військового ЗСУ
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Святошинському районі Києва 17-річний і 24-річний молодики підпалили автомобіль військовослужбовця Збройних Сил України за винагороду у 1 000 доларів США. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Злочин кваліфіковано за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах особливого періоду (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

У листопаді 2024 року мешканець одного зі столичних хостелів знайшов в Інтернеті пропозицію «підробітку». У повідомленні, надісланому через Telegram, йшлося про винагороду за підпал автомобіля, що належить військовому. Молодик залучив до виконання завдання свого сусіда.

У районі станції метро «Академмістечко» вони почали шукати автомобілі військових. На вулиці Димерській помітили Nissan із наклейкою у вигляді хреста, що вказувало на можливу приналежність до ЗСУ. Замовник у Telegram підтвердив вибір.

Після цього молодики купили бензин на АЗС і вночі здійснили підпал. Один з них облив бензином капот автомобіля, а другий знімав це на телефон.

Обох підозрюваних затримали. Для 24-річного обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 17-річного відправили під цілодобовий домашній арешт.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Розслідування триває.

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