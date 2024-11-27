У Секретаріаті ВККС не залишилось керівника, жодного заступника керівника, немає навіть виконуючого обов’язки

Фактично обов’язки керівника Секретаріату Комісії виконує голова ВККС

Джерело фото: ВККС

Достатньо нетипова для державних установ та органів суддівського врядування кадрова ситуація склалася станом на кінець листопада у Секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Згідно з інформацією з сайту ВККС, наразі є вакантними посади керівника Секретаріату ВККС та двох заступників Секретаріату Комісії. Також на сайті ВККС відсутня інформація про діючого в. о. керівника Секретаріату.

За даними «Судово-юридичної газети», фактично керування Секретаріатом Комісії наразі здійснює голова Комісії Андрій Пасічник.

Слід зазначити, що у 2023-2024 роках з Комісії звільнилися два заступника керівника Секретаріату, а керівника Секретаріату Олену Пономаренко 6 листопада особисто та зі скандалом звільнив своїм наказом Андрій Пасічник.

При цьому, як повідомляла «Судово-юридична газета», восени відбувся достатньо дивний добір на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС.

У жовтні до «фіналу» добору з 23 претендентів вийшли 5 кандидатів, двоє з яких були представниками НАЗК.

Втім, зазначений добір завершився по суті нічим – з усіма фіналістами відбулися співбесіди, після чого Комісія так і не прийняла якогось конкретного рішення стосовно визначення переможця добору. При цьому представники НАЗК Ігор Дробко та Ірина Тимченко несподівано надіслали заяви про припинення участі у доборі.

А 4 листопада ВККС взагалі встановила, що «за результатами добору на вакантну посаду заступника керівника секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів переможця не визначено».

У підсумку залишилося незрозумілим, для чого взагалі проводився добір на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії та чому жоден з 23 кандидатів не отримав призначення на посаду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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