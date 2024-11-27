Придбали зіпсований товар – як тепер повернути кошти за їжу

В Україні запровадили нові правила повернення непридатних харчових продуктів.

Фото: dpss.gov.ua

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Кабінет Міністрів України затвердив порядок повернення та заміни непридатних і небезпечних харчових продуктів. Споживачі зможуть повернути такі товари продавцю впродовж 1–14 днів залежно від умов зберігання. Постанова №1347 від 26 листопада 2024 року опублікована на офіційному сайті уряду.

Умови повернення:

Споживач має право звернутися до підприємства, де був придбаний товар, з вимогою:

замінити продукт на аналогічний придатний і безпечний;

повернути кошти, сплачені за товар.

Вимога може бути пред’явлена протягом таких термінів:

До 1 доби: для продуктів, які потребують зберігання за температури до +6°C.

До 3 днів: для продуктів із терміном придатності до 14 днів.

До 14 днів: для продуктів із тривалішим терміном придатності.

Для дистанційно придбаних продуктів (онлайн-покупки) терміни повернення розпочинаються з моменту отримання товару покупцем.

Як здійснити повернення?

Покупець повинен надати:

розрахунковий документ (чек або інший підтверджуючий документ);

сам непридатний або небезпечний харчовий продукт.

Повернення коштів здійснюється в день звернення.

Якщо покупець придбав продукт із простроченим терміном придатності, продавець зобов’язаний повернути кошти незалежно від обставин.

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