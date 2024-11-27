Придбали зіпсований товар – як тепер повернути кошти за їжу

Кабінет Міністрів України затвердив порядок повернення та заміни непридатних і небезпечних харчових продуктів. Споживачі зможуть повернути такі товари продавцю впродовж 1–14 днів залежно від умов зберігання. Постанова №1347 від 26 листопада 2024 року опублікована на офіційному сайті уряду.
Умови повернення:
Споживач має право звернутися до підприємства, де був придбаний товар, з вимогою:
Вимога може бути пред’явлена протягом таких термінів:
Для дистанційно придбаних продуктів (онлайн-покупки) терміни повернення розпочинаються з моменту отримання товару покупцем.
Як здійснити повернення?
Покупець повинен надати:
Повернення коштів здійснюється в день звернення.
Якщо покупець придбав продукт із простроченим терміном придатності, продавець зобов’язаний повернути кошти незалежно від обставин.
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