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Придбали зіпсований товар – як тепер повернути кошти за їжу

17:48, 27 листопада 2024
В Україні запровадили нові правила повернення непридатних харчових продуктів.
Придбали зіпсований товар – як тепер повернути кошти за їжу
Фото: dpss.gov.ua
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Кабінет Міністрів України затвердив порядок повернення та заміни непридатних і небезпечних харчових продуктів. Споживачі зможуть повернути такі товари продавцю впродовж 1–14 днів залежно від умов зберігання. Постанова №1347 від 26 листопада 2024 року опублікована на офіційному сайті уряду.

Умови повернення:

Споживач має право звернутися до підприємства, де був придбаний товар, з вимогою:

  • замінити продукт на аналогічний придатний і безпечний;
  • повернути кошти, сплачені за товар.

Вимога може бути пред’явлена протягом таких термінів:

  • До 1 доби: для продуктів, які потребують зберігання за температури до +6°C.
  • До 3 днів: для продуктів із терміном придатності до 14 днів.
  • До 14 днів: для продуктів із тривалішим терміном придатності.

Для дистанційно придбаних продуктів (онлайн-покупки) терміни повернення розпочинаються з моменту отримання товару покупцем.

Як здійснити повернення?

Покупець повинен надати:

  • розрахунковий документ (чек або інший підтверджуючий документ);
  • сам непридатний або небезпечний харчовий продукт.

Повернення коштів здійснюється в день звернення.

Якщо покупець придбав продукт із простроченим терміном придатності, продавець зобов’язаний повернути кошти незалежно від обставин.

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