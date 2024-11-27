Приобрели испорченный товар – как теперь вернуть деньги за еду

Кабинет Министров Украины утвердил порядок возврата и замены непригодных и опасных пищевых продуктов. Потребители смогут вернуть такие товары продавцу в течение 1-14 дней в зависимости от условий хранения. Постановление №1347 от 26 ноября 2024 года опубликовано на официальном сайте правительства.
Условия возврата:
Потребитель имеет право обратиться к предприятию, где был приобретен товар, с требованием:
Требование может быть предъявлено в течение следующих сроков:
Для дистанционно приобретенных продуктов (онлайн-покупки) сроки возврата начинаются с момента получения товара покупателем.
Как осуществить возврат?
Покупатель должен предоставить:
Возврат средств осуществляется в день обращения.
Если покупатель приобрел продукт с просроченным сроком годности, продавец обязан вернуть средства независимо от обстоятельств.
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