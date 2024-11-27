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Приобрели испорченный товар – как теперь вернуть деньги за еду

17:48, 27 ноября 2024
Приобрели испорченный товар – как теперь вернуть деньги за еду
Приобрели испорченный товар – как теперь вернуть деньги за еду
Фото: dpss.gov.ua
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Кабинет Министров Украины утвердил порядок возврата и замены непригодных и опасных пищевых продуктов. Потребители смогут вернуть такие товары продавцу в течение 1-14 дней в зависимости от условий хранения. Постановление №1347 от 26 ноября 2024 года опубликовано на официальном сайте правительства.

Условия возврата:

Потребитель имеет право обратиться к предприятию, где был приобретен товар, с требованием:

  • заменить продукт на аналогичный пригодный и безопасный;
  • вернуть средства, уплаченные за товар.

Требование может быть предъявлено в течение следующих сроков:

  • До 1 суток: для продуктов, требующих хранения при температуре до +6°C.
  • До 3 дней: для продуктов со сроком годности до 14 дней.
  • До 14 дней: для продуктов с более длительным сроком годности.

Для дистанционно приобретенных продуктов (онлайн-покупки) сроки возврата начинаются с момента получения товара покупателем.

Как осуществить возврат?

Покупатель должен предоставить:

  • расчетный документ (чек или другой подтверждающий документ);
  • сам непригодный или опасный пищевой продукт.

Возврат средств осуществляется в день обращения.

Если покупатель приобрел продукт с просроченным сроком годности, продавец обязан вернуть средства независимо от обстоятельств.

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