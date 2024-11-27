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В Секретариате ВККС не осталось руководителя, нет ни одного заместителя руководителя, нет даже исполняющего обязанности

14:48, 27 ноября 2024
Фактически обязанности руководителя Секретариата Комиссии исполняет председатель ВККС.
В Секретариате ВККС не осталось руководителя, нет ни одного заместителя руководителя, нет даже исполняющего обязанности
Источник фото: ВККС
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Достаточно нетипичная для государственных учреждений и органов судейского управления кадровая ситуация, сложилась по состоянию на конец ноября в Секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

Согласно информации с сайта ВККС, сейчас являются вакантными должности руководителя Секретариата ВККС и двух заместителей Секретариата Комиссии. Также на сайте ВККС отсутствует информация о действующем и. о. руководителя Секретариата Комиссии. 

По данным «Судебно-юридической газеты», фактически управление Секретариатом Комиссии сейчас осуществляет председатель Комиссии Андрей Пасечник.

Следует отметить, что в 2023-2024 годах из Комиссии уволились два заместителя руководителя Секретариата, а руководителя Секретариата Елену Пономаренко 6 ноября лично и со скандалом уволил своим приказом Андрей Пасечник.

При этом, как сообщала «Судебно-юридическая газета», осенью состоялся достаточно странный отбор на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС.

В октябре в «финал» отбора из 23 претендентов вышли 5 кандидатов, двое из которых были представителями НАПК. 

Впрочем, этот отбор завершился, по сути, ничем – со всеми финалистами состоялись собеседования, после чего Комиссия так и не приняла какого-либо конкретного решения относительно определения победителя отбора. При этом представители НАПК Игорь Дробко и Ирина Тимченко неожиданно прислали заявления о прекращении участия в отборе. 

А 4 ноября ВККС вообще установила, что «по результатам отбора на вакантную должность заместителя руководителя секретариата Высшей квалификационной комиссии судей, победитель не определен». 

В результате осталось непонятным, для чего вообще проводился отбор на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии и почему ни один из 23 кандидатов так и не получил назначения на должность.

Автор: Вячеслав Хрипун

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В Секретариате ВККС не осталось руководителя, нет ни одного заместителя руководителя, нет даже исполняющего обязанности

Фактически обязанности руководителя Секретариата Комиссии исполняет председатель ВККС.

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