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В ВККС появится новый заместитель руководителя Секретариата – он будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии

12:57, 26 декабря 2024
Павел Кулик ранее работал в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, как и глава ВККС.
В ВККС появится новый заместитель руководителя Секретариата – он будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей 19 декабря 2024 года признала победителем отбора на вакантную должность заместителя руководителя Секретариата ВККС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Кулика Павла Алексеевича.

Павел Кулик работает в должности руководителя Отдела аналитической работы и информационного развития Департамента информационных систем, аналитической работы и защиты информации НАПК.

В 2024 году Павел Кулик принимал участие в конкурсе на должность главы НАПК, однако 20 февраля по итогам собеседования с членами Конкурсной комиссии его участие в конкурсе было прекращено.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», во время собеседования с конкурсной комиссией Павел Кулик дал несколько странные пояснения относительно собственной практики заполнения деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В частности, он задекларировал всех своих близких родственников, даже с которыми давно уже не проживал, но при этом не указал данных об их имуществе. Павел Кулик объяснил такой подход тем, что хочет упростить себе декларирование. «Я исходил из того, что чем больше я информации предоставил, тем более открытым буду», - рассказал тогда конкурсной комиссии Павел Кулик.

Отметим, что председатель ВККС Андрей Пасечник также является представителем НАПК – до 2023 года он возглавлял Управление по проведению полных проверок НАПК.

Всего в отборе на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС по цифровизации принимали участие пять претендентов, однако по итогам проведенных собеседований, победителем отбора единогласно признан Павел Кулик.

Приступить к исполнению своих обязанностей Павел Кулик сможет после прохождения специальной проверки и еще одного голосования членов ВККС в пленарном составе – уже при назначении на должность заместителя руководителя Секретариата.

Напомним, что с ноября в Секретариате ВККС отсутствует постоянный руководитель, а и.   о. руководителя Секретариата сейчас является Тарас Нешик.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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