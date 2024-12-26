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Немецкая компания закрылась после 10 лет попыток создать воздушное электротакси

16:17, 26 декабря 2024
Немецкий стартап Lilium прекращает деятельность из-за отсутствия поддержки.
Немецкая компания закрылась после 10 лет попыток создать воздушное электротакси
Фото: Lilium
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Немецкий стартап Lilium объявил о прекращении своей деятельности после более десяти лет попыток разработать воздушное электротакси. Соучредитель компании Патрик Натан высказался об этом как о «печальном факте» в заявлении. Об этом сообщает TechCrunch.

В результате закрытия более тысячи сотрудников были уволены. Проблемы компании стали очевидны еще в октябре, когда Lilium не смогла получить 54 миллиона долларов от немецкого правительства для продолжения своей деятельности.

Lilium разработал экспериментальный образец электрического самолета Lilium Jet, который совершил первый полет в мае 2019 года. Стартап изобрел уникальную систему перевода двигателей из вертикального в горизонтальное положение, что позволяло достичь скорости 300 км/ч. Однако первый образец был потерян во время технического обслуживания в феврале 2020 года, хотя компания продолжила строить второй аппарат.

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Германия

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