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Німецька компанія закрилася після 10 років спроб створити повітряне електротаксі

16:17, 26 грудня 2024
Німецький стартап Lilium припиняє діяльність через відсутність підтримки.
Німецька компанія закрилася після 10 років спроб створити повітряне електротаксі
Фото: Lilium
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Німецький стартап Lilium оголосив про припинення своєї діяльності після понад десяти років спроб розробити повітряне електротаксі. Співзасновник компанії Патрік Натан висловився про це як про «сумний факт» у заяві. Про це повідомляє TechCrunch.

Внаслідок закриття понад тисяча співробітників були звільнені. Проблеми компанії стали очевидні ще в жовтні, коли Lilium не змогла отримати 54 мільйони доларів від німецького уряду для продовження своєї діяльності.

Lilium розробив експериментальний зразок електричного літака Lilium Jet, який здійснив перший політ у травні 2019 року. Стартап винайшов унікальну систему переведення двигунів з вертикального в горизонтальне положення, що дозволяло досягти швидкості 300 км/год. Проте перший зразок був втраченй під час технічного обслуговування в лютому 2020 року, хоча компанія продовжила будувати другий апарат.

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Німеччина

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