Інтернет-голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони перенесли на 7 січня

Міністерство оборони України 26 грудня опублікувало офіційну заяву щодо інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.
«Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.
Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів» - зазначили у міністерстві.
Отже, для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:
«Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування», додали в Міноборони.
Автор: Наталя Мамченко
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