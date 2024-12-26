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Інтернет-голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони перенесли на 7 січня

13:32, 26 грудня 2024
Причиною перенесення голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони стали внутрішні технічні неполадки.
Інтернет-голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони перенесли на 7 січня
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Міністерство оборони України 26 грудня опублікувало офіційну заяву щодо інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

«Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів» - зазначили у міністерстві.

Отже, для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

  • Анулювати результати сьогоднішнього голосування.
  • Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.
  • Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00.

«Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування», додали в Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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Міноборони

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