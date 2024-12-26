Інтернет-голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони перенесли на 7 січня

Причиною перенесення голосування за громадську антикорупційну раду при Міноборони стали внутрішні технічні неполадки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України 26 грудня опублікувало офіційну заяву щодо інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

«Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів» - зазначили у міністерстві.

Отже, для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

Анулювати результати сьогоднішнього голосування.

Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00.

«Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування», додали в Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.