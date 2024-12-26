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Китайська компанія заперечила звинувачення в «рабстві» на заводі електромобілів у Бразилії

17:29, 26 грудня 2024
BYD розриває співпрацю з підрядником після звинувачень в експлуатації робітників.
Китайська компанія заперечила звинувачення в «рабстві» на заводі електромобілів у Бразилії
Фото: Reuters
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Компанія Jinjiang Group, підрядник китайського виробника електромобілів BYD, заперечила звинувачення бразильських органів праці, які заявили, що 163 китайських громадянина працювали на будівельному майданчику заводу BYD у «рабських умовах». Представники компанії стверджують, що це сталося через непорозуміння при перекладі, пише Reuters.

Раніше бразильські інспектори праці повідомили, що виявили китайських робітників, яких нібито експлуатували в умовах, що порушують права людини. У відповідь BYD розірвала співпрацю з підрядною компанією, яка найняла цих працівників.

Jinjiang Group визнала ці звинувачення несправедливими, підкресливши, що працівники відчули ображення своєї гідності через використання терміну «поневолені». Вони заявили, що ситуація виникла через культурні відмінності та проблеми з перекладом.

Генеральний менеджер BYD Лі Юнфей виступив з підтримкою Jinjiang Group, звинувативши "іноземні сили" та деякі китайські ЗМІ в навмисному очорненні китайських брендів і підриві відносин між Китаєм і Бразилією.

Завод BYD у Бразилії, на якому розпочнеться виробництво електромобілів у 2024 або на початку 2025 року, є частиною стратегічного плану китайської компанії розширити свою присутність на найбільшому зарубіжному ринку. Jinjiang Group також опублікувала відео, на якому група китайських робітників зачитує лист, у якому пояснюються обставини ситуації, зокрема щодо тимчасового вилучення паспортів для отримання бразильських посвідчень особи.

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Китай Бразилія авто

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