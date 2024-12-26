Пенсії в Україні — чи підвищать виплати у 2025 році

Внаслідок індексації уже з березня 2025 року пенсії в Україні зростуть.

Стало відомо, чи підвищать пенсії українцям у 2025 році. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, уже з березня 2025 року пенсії в Україні зростуть. Це станеться внаслідок індексації.

Гроші на індексацію закладено у державному бюджеті на наступний рік, тому перерахунок точно зроблять. Проте точні суми поки що невідомі – їх назвуть на початку 2025 року, адже розмір залежить від рівня інфляції та розміру заробітної плати.

Проте згідно з підрахунками старшого наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії зростуть на 10-12%.

Минулого року цей показник становив лише 6%. Зростання наступного року відбудеться насамперед завдяки зростанню середньої заробітної плати по країні – згідно зі статистикою Пенсійного фонду, у другому кварталі цього року відбулося суттєве зростання зарплат.

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося близько 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5852 гривні. Проте близько половини пенсіонерів одержують набагато менше — від 3000 до 4000 гривень.

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