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Двоє прокурорів та посадовці МСЕК підозрюються у шахрайстві з групами інвалідності

14:30, 26 грудня 2024
Генпрокуратура повідомила про підозру чотирьом посадовим особам у незаконному отриманні пенсій через інвалідність.
Двоє прокурорів та посадовці МСЕК підозрюються у шахрайстві з групами інвалідності
Фото: gp.gov.ua
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Прокурори Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора повідомили про підозру двом прокурорам та двом посадовим особам медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зловживаннях, пов'язаних з неправомірним отриманням груп інвалідності.

За даними Офісу Генпрокурора, керівник та заступник керівника окружних прокуратур в різних областях України незаконно отримали статус осіб з інвалідністю II групи. Один з прокурорів шахрайським шляхом отримав понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший — понад 400 тис. грн. Службові особи МСЕК безпідставно встановили прокурорам інвалідність II групи на безстроковій основі та направили відповідні акти до Пенсійного фонду України для нарахування пенсій.

Дії підозрюваних кваліфікуються як шахрайство та службове підроблення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

Зокрема, завершено службове розслідування, в результаті якого з органів прокуратури звільнено п'ять прокурорів, ще семеро — з адміністративних посад. Перевірка діяльності МСЕК та подальші слідчі дії тривають для встановлення інших осіб, причетних до цієї схеми.

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