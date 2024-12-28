На границе с Венгрией задержали мужчин, которые скинулись по $15 тысяч на лодку, чтобы переплыть Тису

На Закарпатье задержана группа нелегальных мигрантов, которые попытались сбежать через реку Тиса.

Шестеро мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины в Венгрию, были задержаны пограничниками на Закарпатье. Они воспользовались услугами «организаторов» и заплатили по меньшей мере $15 тысяч каждый за попытку побега через реку Тиса на резиновой лодке.

Однако их план не увенчался успехом: за 20 метров до государственной границы пограничный наряд остановил нарушителей. Трое из них пытались убежать, однако благодаря работе служебной собаки были задержаны.

На задержанных составлены административные протоколы, а полный круг причастных лиц сейчас устанавливается.

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