Минюст подал в ВАКС иск о применении санкций к Российскому морскому регистру судоходства

Минюст требует взыскать более 180 млн грн активов с Российского морского регистра судоходства.

Фото: Минюст

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к Федеральному автономному учреждению «Российский морской регистр судоходства». Иск подан в соответствии с Законом Украины «О санкциях» и имеет целью взыскание значительных активов в пользу государства. Об этом сообщили в ведомстве.

В частности, Минюст просит взыскать:

100% акций ЧАО «Морской регистр судоходства» и ЧАО «Морской регистр судоходства в Украине»;

100% доли уставного капитала ООО «Морское бюро регистра»;

кредиты на сумму более 12 млн грн;

более 27 млн грн денежных средств;

ценные бумаги на сумму более 146 млн грн;

8 объектов недвижимости и 8 легковых автомобилей.

По данным Минюста, «Российский морской регистр судоходства» осуществляет классификацию морских судов, технический надзор, а также выдает документы, свидетельства и акты для судов, в том числе военно-морского флота РФ. Он является ключевым игроком в морской индустрии РФ, в частности в нефтегазовых проектах.

«Этот иск является частью системной работы Министерства юстиции по лишению страны-агрессора ее активов на территории Украины и пополнения государственного бюджета за счет имущества, связанного с РФ», - говорится в сообщении.

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