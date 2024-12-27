Минюст подал в ВАКС иск о применении санкций к Российскому морскому регистру судоходства

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к Федеральному автономному учреждению «Российский морской регистр судоходства». Иск подан в соответствии с Законом Украины «О санкциях» и имеет целью взыскание значительных активов в пользу государства. Об этом сообщили в ведомстве.
В частности, Минюст просит взыскать:
По данным Минюста, «Российский морской регистр судоходства» осуществляет классификацию морских судов, технический надзор, а также выдает документы, свидетельства и акты для судов, в том числе военно-морского флота РФ. Он является ключевым игроком в морской индустрии РФ, в частности в нефтегазовых проектах.
«Этот иск является частью системной работы Министерства юстиции по лишению страны-агрессора ее активов на территории Украины и пополнения государственного бюджета за счет имущества, связанного с РФ», - говорится в сообщении.
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