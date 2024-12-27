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Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування санкцій до Російського морського регістра судноплавства

15:30, 27 грудня 2024
Мін'юст вимагає стягнути понад 180 млн грн активів з Російського морського регістра судноплавства.
Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування санкцій до Російського морського регістра судноплавства
Фото: Мін'юст
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Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до Федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства». Позов подано відповідно до Закону України «Про санкції» та має на меті стягнення значних активів на користь держави. Про це повідомили у відомстві.

Зокрема, Мінʼюст просить стягнути:

  • 100% акцій ПрАТ «Морський регістр судноплавства» та ПрАТ «Морський регістр судноплавства в Україні»;
  • 100% частки статутного капіталу ТОВ «Морське бюро регістру»;
  • кредити на суму понад 12 млн грн;
  • понад 27 млн грн грошових коштів;
  • цінні папери на суму понад 146 млн грн;
  • 8 об'єктів нерухомості та 8 легкових автомобілів.

За даними Мін’юсту, «Російський морський регістр судноплавства» здійснює класифікацію морських суден, технічний нагляд, а також видає документи, свідоцтва та акти для суден, зокрема військово-морського флоту РФ. Він є ключовим гравцем у морській індустрії РФ, зокрема в нафтогазових проектах.

«Цей позов є частиною системної роботи Міністерства юстиції щодо позбавлення країни-агресора її активів на території України та поповнення державного бюджету за рахунок майна, повʼязаного з РФ», – йдеться у повідомленні.

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росія санкції ВАКС Міністерство юстиції України

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