Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування санкцій до Російського морського регістра судноплавства

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до Федеральної автономної установи «Російський морський регістр судноплавства». Позов подано відповідно до Закону України «Про санкції» та має на меті стягнення значних активів на користь держави. Про це повідомили у відомстві.
Зокрема, Мінʼюст просить стягнути:
За даними Мін’юсту, «Російський морський регістр судноплавства» здійснює класифікацію морських суден, технічний нагляд, а також видає документи, свідоцтва та акти для суден, зокрема військово-морського флоту РФ. Він є ключовим гравцем у морській індустрії РФ, зокрема в нафтогазових проектах.
«Цей позов є частиною системної роботи Міністерства юстиції щодо позбавлення країни-агресора її активів на території України та поповнення державного бюджету за рахунок майна, повʼязаного з РФ», – йдеться у повідомленні.
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