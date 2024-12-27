Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації відніс до критично важливих

Також вимога щодо «білої» зарплати в 20 тисяч грн для бронювання не буде стосуватися юридичних осіб – релігійних організацій.

Бронюванню будуть підлягати всі військовозобов’язані священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови №76 про бронювання.

Таким чином, священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ тощо.

Також постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи — релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС.

Таким чином, їх прирівняли до представництв донорських установ і виконавців проектів міжнародної технічної допомоги.

На священнослужителів, а також на протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більше половини працівників.

Крім того, для юридичних осіб – релігійних організацій в цілях бронювання виключено обмеження по зарплаті у 20 тисяч грн.

Нагадаємо, що наразі військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств, критично важливих установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову, не нижче за 20 тисяч грн.

Але це обмеження не стосується державних і комунальних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі тощо, а також резидентів Дія Сіті. Відповідно, вимога по рівню «білої» зарплати не буде стосуватися юридичних осіб – релігійних організацій.

Більше того, юридичні особи – релігійні організації, не будуть вноситися до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних. Відповідне виключення буде передбачено у пункті 14 Порядку. Так, тепер відповідний державний орган, який прийняв рішення про визначення підприємств, установ, організацій критично важливими підприємствами, критично важливими установами, вносить до Єдиного переліку такі критично важливі підприємства та критично важливі установи, крім юридичних осіб — релігійних організацій.

Відстрочка священнослужителю буде скасована у разі звільнення з посади священнослужителя (за заявою ДЕСС в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою — релігійною організацією). Відповідні зміни Уряд вніс 26 грудня постановою №1498.

Нагадаємо, 25 грудня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з рабинами України.

Автор: Наталя Мамченко

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