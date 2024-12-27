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Мінфін затвердив 95% місцевих бюджетів на 2025 рік

21:55, 27 грудня 2024
69 громад чекають на підтвердження.
Мінфін затвердив 95% місцевих бюджетів на 2025 рік
Фото: lb.ua
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Міністерство фінансів України має інформацію про затвердження 1520 місцевих бюджетів, що складає 95% від загальної кількості, запланованої на наступний рік (1597). Затверджено наступні бюджети:

  • 24 обласних бюджети та бюджет міста Київ;
  • 114 районних бюджетів (не затверджено 5);
  • 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено 69);
  • 12 бюджетів районів у містах (не затверджено 3).

Особливо відзначено, що місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей затверджено в повному обсязі.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети повинні бути затверджені до 25 грудня року, що передує плановому.

Для забезпечення належного функціонування бюджетних установ та безперебійного надання послуг органам місцевого самоврядування необхідно прискорити процес затвердження місцевих бюджетів і подати інформацію до Мінфіну через ІАС «LOGICA».

Фото: Мінфін 

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бюджет Мінфін

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