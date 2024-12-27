Катастрофа літака в Актау — Azerbaijan Airlines призупинила рейси до 10 міст РФ

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила польоти до низки російських міст на тлі розслідування катастрофи літака в Актуа.

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines (AZAL) на якийсь час припинить здійснювати польоти в десять російських міст: Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижній Новгород, Владикавказ, Грозний і Махачкалу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Таке рішення було ухвалено через певні ризики, які можуть виникнути в процесі польотів після падіння літака Embraer 190 в Казахстані. Заборона на польоти набуде чинності з 28 грудня та продовжиться до закінчення повного розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав в Актау 25 грудня, став жертвою російської системи ППО.

В Азербайджані вимагають вибачень від російської сторони.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

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