Причиною авіатрощі лайнера Azerbaijan Airlines стала російська ракета — ЗМІ

Як повідомляється, причиною аварії літака стала російська ракета класу «земля-повітря».

Фото: AP Photo / Azamat Sarsenbayev

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Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав в Актау 25 грудня, став жертвою російської системи ППО. Його збила ракета "земля-повітря". Про це пише видання Euronews.

Як повідомляється, ракета вибухнула поряд із літаком, спричинивши пошкодження, що призвели до катастрофи.

Сталося це під час активності безпілотників над Грозним.

Як пише видання, пошкодженому літаку не дозволили здійснити посадку в російських аеропортах, тому йому довелося летіти через все Каспійське море в Актау.

Зазначається, що системи GPS-навігації літака були по всьому шляху польоту над морем заглушені.

Ракету було випущено із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомляє видання AnewZ.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

Авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила рейси з Баку в Грозний і Махачкалу.

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