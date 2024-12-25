Катастрофа літака в Казахстані — авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила рейси з Баку в Грозний і Махачкалу

Припинено рейси цими напрямками до завершення розслідування причин катастрофи літака неподалік казахстанського Актау.

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Авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила виконання рейсів з Баку до Грозного та Махачкали, а також у зворотному напрямку. Про це повідомляє азербайджанська агенція АПА.

Рейси будуть призупинені до завершення розслідування причин катастрофи літака Embraer 190, який 25 грудня виконував політ з Баку до Грозного та розбився на заході Казахстану.

У компанії додали, що польоти за іншими напрямками AZAL здійснюються згідно зі штатним розкладом.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

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