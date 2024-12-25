Ковзанярка Софія Хочина встановила новий рекорд України на дистанції 500 метрів

Софія Хочина побила національний рекорд Тетяни Тарасової з 1980 року.

Фото: champion

Софія Хочина встановила новий національний рекорд на дистанції 500 метрів під час міжнародного ковзанярського турніру в Інцеллі (Німеччина), повідомляє Чемпіон.

Спортсменка подолала дистанцію за 40.37 секунди, що на 0.03 секунди швидше за попереднє досягнення, яке трималося з 1980 року. Попередній рекорд належав Тетяні Тарасовій, віцечемпіонці світу, яка встановила його під час змагань у казахстанському Алмати.

Результати турніру:

Луїса Гонсалес — 38.96

— 38.96 Матільда Педронно — +1.02 (39.98, національний рекорд)

— +1.02 (39.98, національний рекорд) Сара Кабрера — +1.05 (40.01, особистий рекорд)

— +1.05 (40.01, особистий рекорд) Софія Хочина — +1.41 (40.37, національний рекорд)

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