Ковзанярка Софія Хочина встановила новий рекорд України на дистанції 500 метрів

Софія Хочина встановила новий національний рекорд на дистанції 500 метрів під час міжнародного ковзанярського турніру в Інцеллі (Німеччина), повідомляє Чемпіон.
Спортсменка подолала дистанцію за 40.37 секунди, що на 0.03 секунди швидше за попереднє досягнення, яке трималося з 1980 року. Попередній рекорд належав Тетяні Тарасовій, віцечемпіонці світу, яка встановила його під час змагань у казахстанському Алмати.
Результати турніру:
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