На Київщині суд покарав чоловіка, який застрелив безпритульну собаку

Чоловіка засуджено за жорстоке поводження з твариною

На Київщині перед судом постав 65-річний житель села Мощун за жорстоке поводження із твариною, що призвело до її загибелі.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, чоловік, нехтуючи існуючими правилами і нормами поведінки в суспільстві, у присутності малолітніх дітей здійснив постріл із мисливської рушниці у сторону безпритульної безпородної собаки, внаслідок чого тварина загинула.

«Вироком суду чоловіка засуджено до – 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на строк 3 роки», - заявили у прокуратурі.

Раніше на Рівненщині 15-річний хлопець застрелив собаку з гвинтівки, бо той заважав йому.

Також у Києві суд оголосив вирок 39-річному чоловіку, який кинув об землю собаку.

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