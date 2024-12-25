В Киевской области суд наказал мужчину, который застрелил беспризорную собаку

Мужчина осужден за жестокое обращение с животным.

В Киевской области перед судом предстал 65-летний житель села Мощун за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, мужчина, пренебрегая существующими правилами и нормами поведения в обществе, в присутствии малолетних детей произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону беспризорной беспородной собаки, в результате чего животное погибло.

«Приговором суда мужчина приговорен к – 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на срок 3 года», - заявили в прокуратуре.

Ранее на Ровенщине 15-летний парень застрелил собаку из винтовки, потому что та мешала ему.

Также в Киеве суд объявил приговор 39-летнему мужчине, бросившему о землю собаку.

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