Минагрополитики утвердило новые критерии критических сельхозпредприятий для бронирования работников

Критическим определено предприятие, осуществляющее обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров.

Минагрополитики утвердило новые критерии для определения предприятий аграрного сектора, имеющих важное значение для национальной экономики в особый период. Это решение позволяет определить приоритетные предприятия для функционирования экономики и бронирования работников во время мобилизации.

Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 10 декабря 2024 г. № 4282 утверждены новые отраслевые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

Определение предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период, осуществляется по следующим критериям:

осуществляет обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности,

или экономически активным с объемом годового дохода не менее 20 млн. грн или сумма уплаченного налога с дохода физических лиц за предыдущий отчетный квартал составляет не менее 324 тыс. грн. грн.

основным видом деятельности предприятия (на 18.05.2024) является один из КВЭД, указанных в указанном приказе;

предприятие находится в сфере управления Минагрополитики или управления корпоративными правами государства в уставных капиталах, осуществляемых Минагрополитикой;

100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, что образовалось путем преобразования государственного предприятия и проводит деятельность по передаче в субаренду земельных участков государственной собственности на земельных торгах.

Основанием для принятия решения об определении предприятия, имеющего важное значение в области сельского хозяйства национальной экономики в особый период, является соответствие двум критериям, указанным в пункте 1 этих Критериев с обязательным представлением Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов - физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за последний отчетный период, подтверждением контролирующего органа о принятии этого Налогового расчета.

Документ заменяет предварительный приказ от 21.02.2023 №223 и дает возможность более четко определять критически важные предприятия для бронирования военнообязанных работников в период мобилизации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил новые критерии критичности предприятий для бронирования.

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