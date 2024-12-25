Минагрополитики утвердило новые критерии критических сельхозпредприятий для бронирования работников

Минагрополитики утвердило новые критерии для определения предприятий аграрного сектора, имеющих важное значение для национальной экономики в особый период. Это решение позволяет определить приоритетные предприятия для функционирования экономики и бронирования работников во время мобилизации.
Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 10 декабря 2024 г. № 4282 утверждены новые отраслевые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.
Определение предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период, осуществляется по следующим критериям:
Основанием для принятия решения об определении предприятия, имеющего важное значение в области сельского хозяйства национальной экономики в особый период, является соответствие двум критериям, указанным в пункте 1 этих Критериев с обязательным представлением Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов - физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за последний отчетный период, подтверждением контролирующего органа о принятии этого Налогового расчета.
Документ заменяет предварительный приказ от 21.02.2023 №223 и дает возможность более четко определять критически важные предприятия для бронирования военнообязанных работников в период мобилизации.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил новые критерии критичности предприятий для бронирования.
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