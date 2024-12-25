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Минагрополитики утвердило новые критерии критических сельхозпредприятий для бронирования работников

17:00, 25 декабря 2024
Критическим определено предприятие, осуществляющее обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров.
Минагрополитики утвердило новые критерии критических сельхозпредприятий для бронирования работников
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Минагрополитики утвердило новые критерии для определения предприятий аграрного сектора, имеющих важное значение для национальной экономики в особый период. Это решение позволяет определить приоритетные предприятия для функционирования экономики и бронирования работников во время мобилизации.

Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 10 декабря 2024 г. № 4282 утверждены новые отраслевые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.

Определение предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период, осуществляется по следующим критериям:

  • осуществляет обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 500 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности,
  • или экономически активным с объемом годового дохода не менее 20 млн. грн или сумма уплаченного налога с дохода физических лиц за предыдущий отчетный квартал составляет не менее 324 тыс. грн. грн.
  • основным видом деятельности предприятия (на 18.05.2024) является один из КВЭД, указанных в указанном приказе;
  • предприятие находится в сфере управления Минагрополитики или управления корпоративными правами государства в уставных капиталах, осуществляемых Минагрополитикой;
  • 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, что образовалось путем преобразования государственного предприятия и проводит деятельность по передаче в субаренду земельных участков государственной собственности на земельных торгах.

Основанием для принятия решения об определении предприятия, имеющего важное значение в области сельского хозяйства национальной экономики в особый период, является соответствие двум критериям, указанным в пункте 1 этих Критериев с обязательным представлением Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов - физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за последний отчетный период, подтверждением контролирующего органа о принятии этого Налогового расчета.

Документ заменяет предварительный приказ от 21.02.2023 №223 и дает возможность более четко определять критически важные предприятия для бронирования военнообязанных работников в период мобилизации.

 

 

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил новые критерии критичности предприятий для бронирования.

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Минагрополитики бронирование

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