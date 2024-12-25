В ГСЧС напомнили детям основные правила безопасности во время зимних каникул

Чтобы безопасно провести зимние каникулы, нужно соблюдать ряд правил.

Фото: krm.gov.ua

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Главное управление ГСЧС Украины в Киеве напомнило детям основные правила безопасности во время зимних каникул.

Как безопасно провести зимние каникулы:

- катайся на катках в отведенных местах, избегай опасных зон у дорог и водоемов;

- не играй возле проезжей части, снег может скрывать опасные участки;

- не касайся металлических предметов мокрыми руками или языком, лучше избегать экспериментов;

- не выходи на тонкий лед, если не уверен в его толщине – безопаснее обойти стороной;

- в случае опасности всегда зови взрослых - не пытайся действовать самостоятельно;

- не оставляй елку без присмотра, особенно, если на ней есть свечи или гирлянды;

- эксперименты с пиротехникой – это очень опасно;

- если ты дома сам, не включай электроприборы без надобности;

- знай номер телефонов родителей и экстренных служб: 101 или 112;

- если случилась опасность - не стесняйся, срочно зови на помощь!

«Напоминания для родителей, научите детей, как действовать в экстренных ситуациях и храните номера экстренных служб на видном месте», - добавили в ГСЧС.

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