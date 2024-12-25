В ГСЧС напомнили детям основные правила безопасности во время зимних каникул

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве напомнило детям основные правила безопасности во время зимних каникул.
Как безопасно провести зимние каникулы:
- катайся на катках в отведенных местах, избегай опасных зон у дорог и водоемов;
- не играй возле проезжей части, снег может скрывать опасные участки;
- не касайся металлических предметов мокрыми руками или языком, лучше избегать экспериментов;
- не выходи на тонкий лед, если не уверен в его толщине – безопаснее обойти стороной;
- в случае опасности всегда зови взрослых - не пытайся действовать самостоятельно;
- не оставляй елку без присмотра, особенно, если на ней есть свечи или гирлянды;
- эксперименты с пиротехникой – это очень опасно;
- если ты дома сам, не включай электроприборы без надобности;
- знай номер телефонов родителей и экстренных служб: 101 или 112;
- если случилась опасность - не стесняйся, срочно зови на помощь!
«Напоминания для родителей, научите детей, как действовать в экстренных ситуациях и храните номера экстренных служб на видном месте», - добавили в ГСЧС.
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