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В Реестр ветеранов войны будут вносить данные о квартирах, земельных участках и авто – правительство подало законопроект

16:21, 25 декабря 2024
Единый государственный реестр ветеранов войны будет включать данные о правах на недвижимость, транспортные средства, земельные участки и работе лиц.
В Реестр ветеранов войны будут вносить данные о квартирах, земельных участках и авто – правительство подало законопроект
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект 12355 о Едином государственном реестре ветеранов войны. Он будет предназначен для сбора данных о ветеранах войны и членах их семей. Реестр станет единственным официальным источником сведений о статусе лица. Данные будут постоянно обновляться при изменениях. Информация о предоставленных статусах ветеранов войны, членов семьи ветеранов войны вносится и обрабатывается в виде уникального электронного идентификатора, являющегося реестровым номером объекта. Объектами будут информация о ветеранах и членах их семей, создателях и пользователях, которая будет получаться от самих этих лиц, а также в порядке электронного взаимодействия информационных ресурсов.

Кроме административных и социальных услуг информация реестра также будет использоваться для проведения социологических исследований.

Как предлагает правительство, в Реестр будут заносить, среди прочего, такие персональные данные о ветеранах войны и членах их семей:

  • оцифрованный образ лица
  • информация о вещных правах лица на недвижимое имущество, обременение таких прав
  • информация о транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании
  • информация об образовании, степень, данные о полученном образовании
  • информация о занятости, трудоустройстве и предпринимательской деятельности
  • сведения о земельном участке, находящемся в собственности (пользовании) с указанием кадастрового номера
  • информация о группе инвалидности, дате установления инвалидности, дате снятия инвалидности, причине
  • информация о предоставлении материальной помощи, других льгот и т.д.

Как отмечает Правительство, из бюджета на создание реестра потребуется 25 млн грн, а в случае возникновения потребности в дополнительных расходах на обеспечение Реестра они будут финансироваться за счет международной технической помощи.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине также будет создан Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица. Также там будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведке. Соответствующий закон 12066 Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом.

Кроме того, новый закон также позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров граждан о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Автор: Наталя Мамченко

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В Реестр ветеранов войны будут вносить данные о квартирах, земельных участках и авто – правительство подало законопроект

Единый государственный реестр ветеранов войны будет включать данные о правах на недвижимость, транспортные средства, земельные участки и работе лиц.

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