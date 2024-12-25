В Реестр ветеранов войны будут вносить данные о квартирах, земельных участках и авто – правительство подало законопроект

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект 12355 о Едином государственном реестре ветеранов войны. Он будет предназначен для сбора данных о ветеранах войны и членах их семей. Реестр станет единственным официальным источником сведений о статусе лица. Данные будут постоянно обновляться при изменениях. Информация о предоставленных статусах ветеранов войны, членов семьи ветеранов войны вносится и обрабатывается в виде уникального электронного идентификатора, являющегося реестровым номером объекта. Объектами будут информация о ветеранах и членах их семей, создателях и пользователях, которая будет получаться от самих этих лиц, а также в порядке электронного взаимодействия информационных ресурсов.
Кроме административных и социальных услуг информация реестра также будет использоваться для проведения социологических исследований.
Как предлагает правительство, в Реестр будут заносить, среди прочего, такие персональные данные о ветеранах войны и членах их семей:
Как отмечает Правительство, из бюджета на создание реестра потребуется 25 млн грн, а в случае возникновения потребности в дополнительных расходах на обеспечение Реестра они будут финансироваться за счет международной технической помощи.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине также будет создан Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица. Также там будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведке. Соответствующий закон 12066 Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом.
Кроме того, новый закон также позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров граждан о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».
Автор: Наталя Мамченко
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