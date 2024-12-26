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Малыши-основатели Киева на Почтовой площади получили праздничную одежду – фото

10:00, 26 декабря 2024
Малышей нарядили в национальные украинские костюмы, а шевроны на военном костюме Щека – из подразделений, где служат братья художника.
Малыши-основатели Киева на Почтовой площади получили праздничную одежду – фото
Источник фото: Владимир Журавель.
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На Почтовой площади в Киеве традиционно переодели скульптуры малышей-основателей города – Кия, Щека, Хорива и сестру Лыбидь – к Рождеству и Новому году.

Скульптуры украсил художник Владимир Журавель.

Малышей нарядили в яркие национальные украинские костюмы, а Щека – по-особому. Костюмы сшила жена скульптора, шевроны на военном костюме Щека – из подразделений, где служат братья художника.

Источник фото: Владимир Журавель

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