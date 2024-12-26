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Малюки-засновники Києва на Поштовій площі отримали святковий одяг – фото

10:00, 26 грудня 2024
Малюків вбрали у національні українські костюми, а шеврони на військовому костюмі Щека – з підрозділів, де служать брати митця.
Малюки-засновники Києва на Поштовій площі отримали святковий одяг – фото
Джерело фото: Володимир Журавель
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На Поштовій площі в Києві традиційно переодягнули скульптури малюків-засновників міста – Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь – до Різдва Христового та Нового року.

Скульптури прикрасив митець Володимир Журавель.

Малюків вбрали у яскраві національні українські костюми, а Щека – по-особливому. Костюми пошила дружина скульптора, шеврони на військовому костюмі Щека – з підрозділів, де служать брати митця.

Джерело фото: Володимир Журавель

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Київ

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