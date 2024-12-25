Борги перед «Новою поштою» – шахраї атакують українців фейковими листами

«Нова пошта» пояснила, як розпізнати підробку.

Українці почали отримувати підроблені повідомлення про нібито заборгованість перед «Новою поштою». У компанії офіційно заявили, що ці листи не мають жодного відношення до них.

Підрозділ кібербезпеки «Нової пошти» вже працює над блокуванням серверів, з яких здійснюється розсилка.

Компанія також нагадала українцям основні правила кібербезпеки:

Перевіряйте адресу відправника: офіційні листи приходять лише з доменів «Нової пошти». Будьте уважними до підозрілих змін у назві.

Не відкривайте підозрілі листи і не переходьте за невідомими посиланнями.

Якщо відкрили такий лист або вкладення, негайно змініть паролі на своїх акаунтах і перевірте, чи немає активних підозрілих сесій. У разі виявлення — завершіть їх у налаштуваннях безпеки.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію для захисту електронної пошти.

Отриманий підозрілий лист рекомендують перемістити у спам і видалити, щоб зменшити ризик подальших атак.

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