Долги перед «Новой почтой» – мошенники атакуют украинцев фейковыми письмами

21:40, 25 декабря 2024
«Новая почта» объяснила, как распознать подделку.
Украинцы начали получать поддельные сообщения о якобы задолженности перед «Новой почтой». В компании официально заявили, что эти письма не имеют никакого отношения к ним.
Подразделение кибербезопасности «Новой почты» уже работает над блокировкой серверов, с которых осуществляется рассылка.
Компания также напомнила украинцам основные правила кибербезопасности:
- Проверяйте адрес отправителя: официальные письма приходят только с доменов «Новой почты». Будьте внимательны к подозрительным изменениям в названии.
- Не открывайте подозрительные письма и не переходите по неизвестным ссылкам.
- Если открыли такое письмо или вложение, немедленно смените пароли на своих аккаунтах и проверьте, нет ли активных подозрительных сессий. В случае обнаружения - завершите их в настройках безопасности.
- Включите двухфакторную аутентификацию для защиты электронной почты.
- Полученное подозрительное письмо рекомендуют переместить в спам и удалить, чтобы уменьшить риск дальнейших атак.
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