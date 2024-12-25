Долги перед «Новой почтой» – мошенники атакуют украинцев фейковыми письмами

«Новая почта» объяснила, как распознать подделку.

Украинцы начали получать поддельные сообщения о якобы задолженности перед «Новой почтой». В компании официально заявили, что эти письма не имеют никакого отношения к ним.

Подразделение кибербезопасности «Новой почты» уже работает над блокировкой серверов, с которых осуществляется рассылка.

Компания также напомнила украинцам основные правила кибербезопасности:

Проверяйте адрес отправителя: официальные письма приходят только с доменов «Новой почты». Будьте внимательны к подозрительным изменениям в названии.

Не открывайте подозрительные письма и не переходите по неизвестным ссылкам.

Если открыли такое письмо или вложение, немедленно смените пароли на своих аккаунтах и проверьте, нет ли активных подозрительных сессий. В случае обнаружения - завершите их в настройках безопасности.

Включите двухфакторную аутентификацию для защиты электронной почты.

Полученное подозрительное письмо рекомендуют переместить в спам и удалить, чтобы уменьшить риск дальнейших атак.

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