В Киеве обновили графики отключения света

Жителей Киева призывают следить за графиками отключений из-за атак.

В Киеве снова обновили графики отключения света. Как ранее сообщалось, в Украине до конца суток будут действовать одновременно до трех очередей отключений для бытовых потребителей.

Жителей просят внимательно следить за обновлениями графиков, чтобы подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.

Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки.

В 16:30 в Киеве:

Отключают 4.1 и 4.2 подгруппы

Включают 1.1 и 1.2 подгруппы

В 16:00 в Киевской области:

Отключают 3.1 и 3.2 подгруппы

Включают 1.1 и 1.2 подгруппы

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