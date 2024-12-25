В Киеве обновили графики отключения света

В Киеве снова обновили графики отключения света. Как ранее сообщалось, в Украине до конца суток будут действовать одновременно до трех очередей отключений для бытовых потребителей.
Жителей просят внимательно следить за обновлениями графиков, чтобы подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.
Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки.
В 16:30 в Киеве:
В 16:00 в Киевской области:
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