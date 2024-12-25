Украинцам напомнили, как оформить индивидуальный налоговый номер ребенку

Чтобы получить индивидуальный налоговый номер для детей младше 14 лет, один из родителей должен подать в управление Государственной налоговой службы Украины ряд документов и заявление.

Фото: slk.kh.ua

В Кабинете Министров напомнили гражданам, как оформить индивидуальный налоговый номер ребенку.

Там отметили, что ребенку индивидуальный налоговый номер требуется, например, для оформления паспорта, поступления в учебные заведения или получения наследства.

Чтобы получить ИНН для детей до 14 лет, один из родителей (или опекун) должен подать в управление Государственной налоговой службы Украины ряд документов и заявление.

При этом среди необходимых документов - следующие:

свидетельство о рождении ребенка

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (например паспорт)

форма 1ДР - заявление, где содержится информация о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения ребенка (несовершеннолетнего лица), для которого будет выдан ИНН

Отмечается, что регистрация в налоговой должна состояться в течение трех рабочих дней.

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