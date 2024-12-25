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Українцям нагадали, як оформити індивідуальний податковий номер дитині

22:00, 25 грудня 2024
Щоб отримати індивідуальний податковий номер для дітей до 14 років, один із батьків має подати до управління Державної податкової служби України низку документів і заяву.
Українцям нагадали, як оформити індивідуальний податковий номер дитині
Фото: slk.kh.ua
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У Кабінеті Міністрів України нагадали громадянам, як оформити індивідуальний податковий номер дитині.

Там зазначили, що дитині індивідуальний податковий номер потрібен, наприклад, для оформлення паспорта, вступу до навчальних закладів чи отримання спадщини.

Щоб отримати ІПН для дітей до 14 років, один із батьків (або опікун) має подати до управління Державної податкової служби України низку документів і заяву.

При цьому серед необхідних документів - такі:

свідоцтво про народження дитини

документ, що посвідчує особу одного з батьків (наприклад паспорт)

форма 1ДР - заява, де міститься інформація про прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження дитини (неповнолітньої особи), для якої буде видано ІПН

Зазначається, що реєстрація у податковій має відбутись впродовж трьох робочих днів.

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податкова

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