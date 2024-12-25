Як українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії

Українці мають можливість вплинути на розмір своєї пенсії, офіційно працевлаштовуючись і стежачи за сплатою єдиного соціального внеску. Чим більше сплачено внесків і триваліший трудовий стаж, тим вищими будуть майбутні пенсійні виплати. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Офіційна робота означає, що роботодавець регулярно сплачує податки та соціальні внески за свого працівника.
Одним із ключових внесків є ЄСВ (єдиний соціальний внесок), який спрямовується до Пенсійного фонду України (ПФУ). Згідно з даними звіту ПФУ за дев’ять місяців 2024 року, понад 57 тисяч робочих місць вийшли з тіні, що забезпечило додаткові 97 мільйонів гривень внесків до бюджету Пенсійного фонду.
Ці кошти забезпечують виплати як нинішнім пенсіонерам, так і майбутнім, включаючи тих, хто тільки починає трудову діяльність. Розмір пенсії залежить від:
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