В ОВА відповіли, чи планують запроваджувати додаткові безпекові заходи на Харківщині на свята

Час комендантської години не змінюватимуть.

На час святкування Різдва Христового та Нового року на території Харківської області не планують запроваджувати додаткових безпекових заходів. Тобто час комендантської години не змінюватимуть. Утім, жителів Харківщини закликають відзначити свята вдома та відмовитися від відвідування місць скупчення людей. Про це повідомив в ефірі «Єдиних новин» начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогоднішній масований обстріл вчергове довів терористичні дії російських окупантів. Сигнали повітряної тривоги лунали ще з 01:00, а вже о 06:00 загарбники завдали ракетного удару. Опісля, близько двох годин тривала атака ударними БпЛА типу «Shahed». Закликаємо жителів Харківської області дотримуватися правил безпеки і на час тривоги перебувати в укриттях», - зазначив Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА повідомив про наслідки ранкових ворожих ударів.

«Станом на ранок внаслідок ворожої атаки, майже 500 тисяч жителів Харкова та окремих населених пунктів області залишилися без тепло-, електро- та водопостачання. Наразі усі профільні служби відновлюють пошкоджені мережі та поступово повертають повноцінне надання комунальних послуг», - додав він.

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