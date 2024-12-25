В ОВА ответили, планируют ли вводить дополнительные меры безопасности на Харьковщине на праздники

Время комендантского часа не будут менять.

На время празднования Рождества Христова и Нового года на территории Харьковской области не планируют вводить дополнительные меры безопасности. То есть время комендантского часа не будут менять. Впрочем, жителей Харьковщины призывают отметить праздник дома и отказаться от посещения мест скопления людей. Об этом сообщил в эфире "Единых новостей" начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Сегодняшний массированный обстрел в очередной раз доказал террористические действия российских оккупантов. Сигналы воздушной тревоги звучали еще с 01:00, а уже в 06:00 захватчики нанесли ракетный удар. После, около двух часов продолжалась атака ударными БпЛА типа «Shahed». Призываем жителей Харьковской области соблюдать правила безопасности и на время тревоги находиться в укрытиях», - отметил Олег Синегубов.

Также начальник Харьковской ОВА сообщил о последствиях утренних вражеских ударов.

«По состоянию на утро в результате вражеской атаки почти 500 тысяч жителей Харькова и отдельных населенных пунктов области остались без тепло-, электро- и водоснабжения. Пока все профильные службы восстанавливают поврежденные сети и постепенно возвращают полноценное предоставление коммунальных услуг», - добавил он.

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