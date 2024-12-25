Землю накрила магнітна буря, яка триватиме три дні

У середу, 25 грудня, Землю накрила магнітна буря. Про це повідомив портал Мeteoagent.
Потужність магнітної бурі складає 5 за К-індексом.
Крім того, магнітна буря очікується 26 грудня, – показник 5, та 27 грудня — показник 4.. Тобто це магнітні збудження високої та середньої інтенсивності.
Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
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