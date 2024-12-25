Практика судів
  1. В Україні

У Києві оновили графіки відключення світла

16:05, 25 грудня 2024
Мешканців Києва закликають стежити за графіками відключень через атаки.
У Києві оновили графіки відключення світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві знову оновили графіки відключення світла. Як раніше повідомлялося, в Україні до кінця доби діятимуть одночасно до трьох черг відключень для побутових споживачів.

Мешканців просять уважно стежити за оновленнями графіків, щоб підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

О 16:30 у Києві:

  • Вимикають 4.1 та 4.2 підгрупи 
  • Вмикають1 та 1.2 підгрупи

О 16:00 у Київській області:

  • Вимикають 3.1 та 3.2 підгрупи 
  • Вмикають1 та 1.2 підгрупи

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Київська область відключення світла світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект

Єдиний державний реєстр ветеранів війни буде включати дані про права на нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та роботу осіб.

У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат

Секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, а секретарем судової палати з розгляду цивільних справ – Вікторію Шебуєву.

Громадяни платитимуть військовий збір 5% з зарплати, а для ФОП І, ІІ та ІV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць – Мінфін

Доходи фізичних осіб, зокрема зарплати, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.

Слідчі і прокурори зможуть обмежувати роботу бізнесу, якщо вважатимуть, що бізнес може перешкодити розслідуванню

До бізнесу будуть застосовувати обмеження діяльності, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування заходів кримінально-правового характеру чи перешкоджання кримінальному провадженню.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду