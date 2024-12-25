У Києві оновили графіки відключення світла

Мешканців Києва закликають стежити за графіками відключень через атаки.

У Києві знову оновили графіки відключення світла. Як раніше повідомлялося, в Україні до кінця доби діятимуть одночасно до трьох черг відключень для побутових споживачів.

Мешканців просять уважно стежити за оновленнями графіків, щоб підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

О 16:30 у Києві:

Вимикають 4.1 та 4.2 підгрупи

Вмикають1 та 1.2 підгрупи

О 16:00 у Київській області:

Вимикають 3.1 та 3.2 підгрупи

Вмикають1 та 1.2 підгрупи

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