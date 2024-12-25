У Києві оновили графіки відключення світла

У Києві знову оновили графіки відключення світла. Як раніше повідомлялося, в Україні до кінця доби діятимуть одночасно до трьох черг відключень для побутових споживачів.
Мешканців просять уважно стежити за оновленнями графіків, щоб підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.
Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.
О 16:30 у Києві:
О 16:00 у Київській області:
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