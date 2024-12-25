До кінця доби в Україні діятимуть одночасно три черги відключень

До трьох черг відключень діятимуть одночасно до кінця доби.

В Україні до кінця доби діятимуть одночасно до трьох черг відключень для побутових споживачів. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«05:48 – 23:59 — до трьох черг відключень одночасно», - зазначили там.

Також будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.