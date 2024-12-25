До конца суток в Украине будут действовать одновременно три очереди отключений

В Украине до конца суток будет действовать одновременно до трех очередей отключений для бытовых потребителей. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«05:48 - 23:59 - до трех очередей отключений одновременно», - отметили там.
Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.
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