До конца суток в Украине будут действовать одновременно три очереди отключений

До трех очередей отключений одновременно будет действовать до конца суток.

В Украине до конца суток будет действовать одновременно до трех очередей отключений для бытовых потребителей. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«05:48 - 23:59 - до трех очередей отключений одновременно», - отметили там.

Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

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