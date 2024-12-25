Паралимпийскую чемпионку по пауэрлифтингу Марианну Шевчук приговорили к шести годам за смертельное ДТП

Спортсменку признали виновной в совершенном ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор Литинского райсуда, которым паралимпийская чемпионка по пауэрлифтингу Марьяна Шевчук приговорена к 6 годам за совершение ДТП с двумя погибшими.

В апелляционной жалобе адвокат спортсменки просила отменить приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания.

«Суд не учел, что у Марьяны Шевчук есть многочисленные спортивные награды, а в 2018 году ее признали лучшей паралимпийкой мира. К тому же нет отягчающих наказания обстоятельств. Обвиняемая признает вину. Свои действия считает непреднамеренными и сожалеет о содеянном», – сказала адвокат во время судебного заседания в ВАС.

Ее апелляционную жалобу поддержала и нарушительница: просила суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Однако коллегия судей считает: оснований для освобождения виновницы ДТП от отбывания наказания с испытанием нет.

«Доводы защитника по неучету характеризующих данных являются надуманными. Защитник указывает на обстоятельства, которые и так учтены местным судом при назначении наказания», – говорится в определении апелляционного суда.

Поэтому ВАС с выводами Литинского районного суда согласился: наказание, установленное Марьяном Шевчуком, соответствует требованиям закона.

Напомним, что Марьяна Шевчук летом 2022 года ехала за рулем своего автомобиля Volkswagen, в салоне которого находились две пассажирки, которые от полученных травм умерли.

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