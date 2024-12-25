Паралімпійську чемпіонку з пауерліфтингу Мар’яну Шевчук засудили до шести років за смертельну ДТП

Спортсменку визнали винною у скоєному ДТП, внаслідок якого загинуло дві жінки.

Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок Літинського райсуду, яким паралімпійську чемпіонку з пауерліфтингу Мар’яну Шевчук засуджено до 6 років за скоєння ДТП із двома загиблими.

В апеляційній скарзі адвокатка спортсменки просила скасувати вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання. На її думку, обвинуваченій необґрунтовано встановили найсуворіше покарання, передбачене санкцією частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

«Суд не врахував, що Мар’яна Шевчук має численні спортивні нагороди, а 2018 року її визнали кращою паралімпійкою світу. До того ж немає обтяжуючих покарання обставин. Обвинувачена визнає вину. Свої дії вважає неумисними та шкодує про скоєне», – сказала адвокатка під час судового засідання у ВАС.

Її апеляційну скаргу підтримала і порушниця: просила суд призначити їй покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Однак колегія суддів вважає: підстав для звільнення винуватиці ДТП від відбування покарання з випробуванням немає.

«Доводи захисника щодо неврахування характеризуючих даних є надуманими. Захисник указує на обставини, які і так враховані місцевим судом при призначенні покарання», – ідеться в ухвалі апеляційного суду.

Тож ВАС із висновками Літинського районного суду погодився. Він переконаний: покарання, встановлене Мар’яні Шевчук, відповідає вимогам закону. За своїм видом та розміром воно є необхідним та достатнім для її виправлення (справа № 127/16264/22).

Нагадаємо, що Мар’яна Шевчук улітку 2022 року їхала за кермом своєї автівки Volkswagen, в салоні якої були дві пасажирки. Водійка не впоралася з керуванням і поблизу села Пиківської Слобідки Хмільницького району легковик виїхав за межі дороги та в'їхав у дерево. Дві жінки від отриманих травм померли в лікарні.

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