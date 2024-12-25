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Від Парижа до Мехіко – до сторіччя «Щедрика» композицію виконали на 50 локаціях світу

16:00, 25 грудня 2024
Міжнародне турне «Щедрика» відзначає сторіччя з першого виступу у світі.
Від Парижа до Мехіко – до сторіччя «Щедрика» композицію виконали на 50 локаціях світу
Фото: UKRAINE WOW
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До сторіччя завершення турне, яке вперше познайомило світ з легендарною українською різдвяною композицією «Щедрик», вона прозвучала на 50 локаціях у 17 країнах. Про це повідомила агенція Ukraine WOW в Instagram.

Проєкт, організований Ukraine WOW у партнерстві з Міністерством закордонних справ України та за підтримки Leontovych Institute, став значною подією у популяризації української культури. Музичним керівником проєкту стала українська співачка Jerry Heil. До ініціативи приєдналися відомі особистості, зокрема американська акторка та режисерка українського походження Віра Фарміґа і Барбра Стрейзанд, яка допомогла популяризувати твір у світі.

«Україна тут. І саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. Carol of the Bells. Надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилася в Україні», — зазначила Віра Фарміґа.

Проєкт стартував із виступу Jerry Heil разом із хором «В.У.Х.А.» в Національній філармонії України, де 29 грудня 1916 року під орудою Олександра Кошиця вперше прозвучав «Щедрик». Композиція також лунала у знакових місцях, таких як Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, Central Hall Westminster у Лондоні, Konzerthaus у Відні та Plaza de Toros у Мехіко.

«Щедрик» став важливим символом боротьби з російськими наративами і доказом культурної спадщини України, підкреслили в Ukraine WOW.

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